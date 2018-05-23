Отделение ООО «ФОРЭС» в Асбесте оштрафовано на 85 тыс. рублей за загрязнение воздуха

Деятельность «ФОРЭС» на территории Асбеста связана с производством пропантов – материалов, используемых при бурении скважин. В цехе обжига происходил выброс вредных веществ в атмосферу, также были превышены нормативы по содержанию оксида и диоксида азота.

Предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП «Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух». В ходе рассмотрения дела отделению ООО «ФОРЭС» в Асбесте назначен штраф в размере 85 тыс. рублей.

Заместитель директора по производству и заместитель начальника цеха обжига пропантов были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.