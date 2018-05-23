Тагильские спасатели очистили от мусора набережную Выйского пруда (ФОТО)

18 мая Нижний Тагил стал участником Всероссийской акции «Чистый берег».

В рамках инициированной МЧС РФ акции «Чистый берег» набережная в Нижнем Тагиле по ул. Верхняя Черепанова 18 мая была очищена от мусора.



Как сообщает Центр защиты населения и территории г. Н. Тагил, в субботнике были задействованы работники администрации г. Нижний Тагил, МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н. Тагил», ГИМС МЧС (Нижнетагильский участок), ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», МУП «Тагилдорстрой».



Напоминаем, что выжигание сухой травы - недопустимо!

Ф ото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил





