Тагильчан на этой неделе вновь ждет похолодание

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Синоптики, по данным Гисметео, вновь обещают жителям Нижнего Тагила похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 24 мая, синоптики обещают тагильчанам +10 градусов днем и до +3 градусов ночью, возможны дожди с грозами. Ветер — 15 метров в секунду.
В субботу ожидается похолодание до +7 градусов днем и до 0 градусов в ночные часы. Переменная облачность без осадков, ветер — до 15 метров в секунду.
В воскресенье станет теплее. Днем столбик термометра поднимется до +15 градусов, ночью ожидается 0 градусов. Солнечно и без осадков. Ветер — до 9 метров в секунду.
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