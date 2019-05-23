Тагильчан на этой неделе вновь ждет похолодание

В пятницу, 24 мая, синоптики обещают тагильчанам +10 градусов днем и до +3 градусов ночью, возможны дожди с грозами. Ветер — 15 метров в секунду.

В субботу ожидается похолодание до +7 градусов днем и до 0 градусов в ночные часы. Переменная облачность без осадков, ветер — до 15 метров в секунду.