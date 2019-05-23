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В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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After the rain beautiful nature india 1184514

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра

Сегодня, 22:33Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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