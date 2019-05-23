В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра
Сегодня, 22:33Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Главное управление МЧС по Свердловской области посредством СМС-оповещений предупреждает жителей региона о сильных дождях, грозах и порывах ветра.
Непогода ожидается на территории Среднего Урала 24 мая. Спасатели сообщают о том, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду и призывают жителей свердловских городов быть бдительными.
Информацию об экстренных происшествиях следует сообщать по коротким номерам 101 и 112.
Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе в Нижний Тагил вновь вернётся похолодание, в течение которого столбик термометра днём будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла. Потепление произойдёт в воскресенье, когда температура поднимется до +15 градусов.
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