В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра

Непогода ожидается на территории Среднего Урала 24 мая. Спасатели сообщают о том, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду и призывают жителей свердловских городов быть бдительными.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе в Нижний Тагил вновь вернётся похолодание, в течение которого столбик термометра днём будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла. Потепление произойдёт в воскресенье, когда температура поднимется до +15 градусов.