Количество заболевших COVID-19 в России превысило 335 тысяч человек

На первом-втором местах по заболеваемости среди регионов продолжают оставаться Москва и Московская область. Свердловская область находится на шестом месте.

Также известно, что количество смертей пациентов с коронавирусом увеличилось на 139, всего в России от инфекции умерли 3377 человек. Выздоровели 107 936 человек, из них 8111 за последние сутки.