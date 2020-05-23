Количество заболевших COVID-19 в России превысило 335 тысяч человек
Сегодня, 12:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 9434 человек, всего в стране выявлено 335 882 заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
На первом-втором местах по заболеваемости среди регионов продолжают оставаться Москва и Московская область. Свердловская область находится на шестом месте.
Также известно, что количество смертей пациентов с коронавирусом увеличилось на 139, всего в России от инфекции умерли 3377 человек. Выздоровели 107 936 человек, из них 8111 за последние сутки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей