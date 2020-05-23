Нижний Тагил стал вторым в области по количеству заболевших коронавирусом
Сегодня, 20:50Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Нижний Тагил занял вторую строчку антирейтинга по заболевшим новой инфекцией COVID-19, сообщает роспотребнадзор Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Первое место по-прежнему за столицей Урала - 2281 случай. В Нижнем Тагиле общее количество заболевших коронавирусом 111 человек, ещё два инфицированных из Горноуральского городского округа.
Ранее второе место в регионе по количеству больных COVID-19 занимал Полевской.
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Фото: управление Роспотребнадзора Свердловской области
На 23 мая в Свердловской области всего 3614 лабораторно подтверждённых случая коронавируса.
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