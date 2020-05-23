Полицейские провели рейд по «Таганскому ряду» в Екатеринбурге

Рейд решили проводить в субботу, 23 мая, когда на рынке больше всего покупателей. Полицейские проверяли, нарушают ли граждане режим самоизоляции, который в Свердловской области продлили до 1 июня.

«Таганский ряд» находится в самом неблагоприятном (Железнодорожном) районе по количеству инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге – там работает больше всего мигрантов. Помимо этого, в этой части города проживает большинство заражённых коронавирусом сотрудников сети «Красное и белое».