Полицейские провели рейд по «Таганскому ряду» в Екатеринбурге
Сегодня, 17:19Здоровье и экологияФото: ИА «Уральский меридиан»
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Представители правоохранительных органов провели в Екатеринбурге рейд по торговым точкам «Таганского ряда», пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Рейд решили проводить в субботу, 23 мая, когда на рынке больше всего покупателей. Полицейские проверяли, нарушают ли граждане режим самоизоляции, который в Свердловской области продлили до 1 июня.
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«Таганский ряд» находится в самом неблагоприятном (Железнодорожном) районе по количеству инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге – там работает больше всего мигрантов. Помимо этого, в этой части города проживает большинство заражённых коронавирусом сотрудников сети «Красное и белое».
Итоги рейда пока не известны.
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