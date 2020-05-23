Россия опустилась на третью строчку в рейтинге стран по заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 10:31Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным университета Джонса Хопкинса, на 23 мая Россия опустилась на третье место по количеству заболевших коронавирусом среди мировых стран, ее обогнала Бразилия (330 тысяч зараженных).
Сюжеты: Коронавирус
На первом месте по заболеваемости COVID-19 продолжает оставаться США, где количество зараженных превысило 1,6 млн человек. Также в первую пятерку входят Великобритания — 255 тысяч заболевших и Испания — 234 тысяч заболевших.
Всего в мире коронавирус выявлен у 5,2 млн человек. Из них более 2 млн выздоровели, умерли 338 тысяч пациентов.
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