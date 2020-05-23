В Нижний Тагил доставили более 70 сотрудников СИЗО-1 с подозрением на COVID-19

Еще девять случаев заболевания подтвердилось в изоляторе, два из них – сотрудники ГУФСИН, семь – следственно-арестованные. В итоге вся смена СИЗО-1 была доставлена на двухнедельную обсервацию в Нижний Тагил. Первый анализ на новую инфекцию у них был отрицательным, вторую пробу возьмут в конце мая.

В самом изоляторе в отдельном корпусе развернули стационар для заболевших. С ними работают медики и инфекционисты. В СИЗО-1 проводится дезинфекция всех служебных и бытовых помещений, там запретили все свидания и следственные действия – теперь арестованных не привозят и не вывозят из изолятора. Встреча с адвокатами проходит через стекло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.