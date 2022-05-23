Нижнему Тагилу рекомендовано начать подготовку к возможной эпидемии холеры

Среди мероприятий, которые должны быть проведены, первым в списке значится проведение заседания по вопросам готовности медучреждений к мероприятиям, направленным на профилактику холеры и других опасных заболеваний.
Также Бармин рекомендует актуализировать планы по борьбе с опасными заболеваниями и учесть в них вероятный риск завоза холеры.
На территории всего города должен быть усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием водопроводных и канализационных сетей, других водных объектов, торговых объектов и общественных мест.
Особое внимание уделить местам неорганизованного рекреационного водопользования (не допускать функционирования таких мест), а также на сброс сточных вод в открытые водоемы и на сбор и накопление твердых бытовых коммунальных отходов на территории муниципального образования, сказано в документе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).
При этом все ресурсоснабжающие организации должны информировать об авариях, которые могут повлиять на санитарно-эпидемиологическую обстановку, и немедленно устранять их.
Должно быть проинформировано и население. Отдельно туроператоры и турагенты должны сообщать всем, кто планирует отправиться в неблагополучные эпидемиологически страны, о возможных рисках заражения инфекциями.