Нижнему Тагилу рекомендовано начать подготовку к возможной эпидемии холеры

Нижнему Тагилу рекомендовано начать подготовку к возможной эпидемии холеры
Нижнему Тагилу рекомендовано начать подготовку к возможной эпидемии холеры
Сегодня, 16:12Здоровье и экологияФото: 1MI
К возможным случаям заболевания холерой поручено подготовиться Нижнему Тагилу. Соответствующее письмо направил глава местного Роспотребнадзора Юрий Бармин мэру Владиславу Пинаеву.

Среди мероприятий, которые должны быть проведены, первым в списке значится проведение заседания по вопросам готовности медучреждений к мероприятиям, направленным на профилактику холеры и других опасных заболеваний.

Также Бармин рекомендует актуализировать планы по борьбе с опасными заболеваниями и учесть в них вероятный риск завоза холеры.

На территории всего города должен быть усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием водопроводных и канализационных сетей, других водных объектов, торговых объектов и общественных мест.

Особое внимание уделить местам неорганизованного рекреационного водопользования (не допускать функционирования таких мест), а также на сброс сточных вод в открытые водоемы и на сбор и накопление твердых бытовых коммунальных отходов на территории муниципального образования, сказано в документе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).

При этом все ресурсоснабжающие организации должны информировать об авариях, которые могут повлиять на санитарно-эпидемиологическую обстановку, и немедленно устранять их.

Должно быть проинформировано и население. Отдельно туроператоры и турагенты должны сообщать всем, кто планирует отправиться в неблагополучные эпидемиологически страны, о возможных рисках заражения инфекциями.

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