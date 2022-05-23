Нижнему Тагилу рекомендовано начать подготовку к возможной эпидемии холеры

Особое внимание уделить местам неорганизованного рекреационного водопользования (не допускать функционирования таких мест), а также на сброс сточных вод в открытые водоемы и на сбор и накопление твердых бытовых коммунальных отходов на территории муниципального образования, сказано в документе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).