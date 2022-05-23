Нижний Тагил накроет облако пыльцы берёзы

В регионе начинается ежегодное цветение берёзы, ольхи, орешника, ясеня, дуба и клёна. Как следствие, специалисты ожидают роста сезонных аллергических заболеваний, предупреждает сайт Gismeteo.
Уже в предстоящий четверг очень высокий уровень пыльцы березы в воздухе будет в Нижнем Тагиле. По словам специалистов, это связано с повышением температуры и высокой влажностью.
Перемещение потоков пыльцы любой желающий может отследить по карте, опубликованной Gismeteo.
Региональный Роспотребнадзор призывают аллергиков в период активного цветения растений следить за своим здоровьем, не злоупотреблять прогулками на свежем воздухе и принимать антигистаминные препараты.