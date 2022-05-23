Нижний Тагил накроет облако пыльцы берёзы

Нижний Тагил накроет облако пыльцы берёзы
Нижний Тагил накроет облако пыльцы берёзы
Сегодня, 16:38Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле в четверг ожидается пик концентрации пыльцы растений.

В регионе начинается ежегодное цветение берёзы, ольхи, орешника, ясеня, дуба и клёна. Как следствие, специалисты ожидают роста сезонных аллергических заболеваний, предупреждает сайт Gismeteo.

Уже в предстоящий четверг очень высокий уровень пыльцы березы в воздухе будет в Нижнем Тагиле. По словам специалистов, это связано с повышением температуры и высокой влажностью.

Перемещение потоков пыльцы любой желающий может отследить по карте, опубликованной Gismeteo.

Фото:gismeteo.ru

Региональный Роспотребнадзор призывают аллергиков в период активного цветения растений следить за своим здоровьем, не злоупотреблять прогулками на свежем воздухе и принимать антигистаминные препараты.

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