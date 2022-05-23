Оспа обезьян не грозит тагильчанам вспышкой заболеваемости

В России разработана современная тест-система для проверки на обезьяний вирус, а на границах усилен контроль. Стоит ли жителям Нижнего Тагила опасаться инфекции приматов, с TagilCity.ru поделился руководитель Роспотребнадзора Нижнего Тагила и ГГО Юрий Бармин.

Риск завоза инфекции оценивается как низкий, случаев оспы обезьян в стране не зафиксировано, поделился с редакцией главный санитарный врач Нижнего Тагила и ГГО Юрий Бармин. Глава местного Роспотребнадзора подчеркнул, что на границах с Россией усилены меры санитарно-карантинного контроля. Помимо этого, научный центр «Вектор» уже разработал автономную тест-систему, которая позволяет оперативно определить наличие вируса у любого человека. Испытания данной «новинки» прошли успешно. Вирус передается человеку от животных, в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%,подытожил Юрий Бармин. Вирус оспы обезьян регистрируют в ряде стран Европы и США в последние дни. Ряд СМИ заявил о возможности новой пандемии. Стоит ли тагильчанам опасаться оспы обезьян

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