Превышение выбросов и зловонные ручьи. Главные экособытия Нижнего Тагила за неделю

На минувшей неделе прибор редакции фиксировал превышение сероводорода, а в пригороде произошло сразу три истории с фекальными ручьями. Об этих и других экологических события читайте в еженедельных итогах на TagilCity.ru.

Газоанализатор TagilCity.ru на прошедшей неделе ловил превышение вредных веществ в воздухе один раз — 20 мая. В тот день возле вокзала в 3,8 раза превысил норму сероводород. Посты УГМС, согласно сайту ведомства, с 17 по 19 мая превышения загрязнений воздуха не фиксировали. За остальные дни данные пока не опубликованы. Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах тагильского воздуха 20 мая На неприятные запахи от придорожного кафе «Милано» жалуются жители села Малая Лая. По их словам, сотрудники кафе не только жарят мясо на огне, но и сжигают в нем луковую шелуху и остатки подсолнечного масла. Кроме того, еще одним источником зловония стала канализация, идущая от кафе. Сельчане утверждают, что все стоки от общепита сливаются в местную реку Лая. Запахи фекалий и горелого масла. Жители села Малой Лаи жалуются на соседство с кафе А в Черноисточинске Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области после публикации TagilCity.ru провело проверку по факту слива канализации из многоквартирного дома. Оказалось, что в зловонном ручье, бегущем из дома, превышены вредные вещества. При этом сброса сточных вод в местную реку обнаружено не было. Однако управляющей компании, обслуживающей дом, грозит административное наказание, так как фекальный ручей образовался из-за переполненной выгребной ямы, которую УК обязана чистить. Из-за фекального ручья в поселке Черноисточинск УК грозит административное наказание Еще одна фекальная история произошла в поселке Горноуральский. Местные жители, почувствовав зловоние, решили найти его источник и обнаружили ручей, который стекает в реку. Горноуральцы считают, что источником стоков является местный агрокомплекс. В связи с этим жители обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Фекалии через поля стекают в реку Лайка с агрокомплекса «Горноуральский» под Тагилом

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