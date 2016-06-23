Границы санитарно-защитной зоны Черноисточинского пруда определяют в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Как сообщили экологи Нижнего Тагила, на прошедшем недавно совещании в администрации города стало известно, что у Черноисточинского пруда не утверждены границы санитарно-защитной зоны.
Этим обстоятельством пользуются жители Свердловской области, строя частные дома в непосредственной близости от берега пруда. Бытовые стоки от жизнедеятельности человека попадают в пруд, загрязняя его и вызывая бурное развитие сине-зеленых водорослей:
Водоохранная зона есть, она прописана водным кодексом. А вот санитарно-защитной зоны у Черноисточинского пруда нет, только у водозабора. Вопрос с определением этой зоны поручили разработать «Водоканалу» сообщил редакции TagilCity.ru Андрей Волегов, руководитель организации «Экоправо».
В Администрации Нижнего Тагила уточнили, что проект санитарно-защитной зоны уже разработан и утвержден. Не хватает только линии, которая будет стоять на карте и четко обозначать границы санитарно-защитной зоны.
Проект разработан, утверждён, есть два сан-эпидзаключения на нём. Нет линии, которая была бы на кадастровом учете и которая появилась бы в кадастровых картах. Разработкой и утверждением этой линии и занимается «Водоканал-НТ» рассказала Валентина Мельник, начальник отдела по экологии и природопользованию.
В конце июня Черноисточинский пруд посетит специальная комиссия из Министерства природных ресурсов. Она оценит экологическое состояние Черноисточинского пруда.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru