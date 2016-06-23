В городе продолжается обновление медицинского оборудования - закупается современный автотранспорт, модульные ФАПы. Приобретение нового аппарата УЗИ экспертного класса в 4-й городской больнице – часть комплексной программы. Его стоимость составляет 4 миллиона 930 тысяч рублей.

Этот аппарат обладает широким спектром применения для различных систем организма. Он позволяет проводить акушерско-гинекологические исследования, осуществлять диагностику органов брюшной полости, сердечно-сосудистой и скелетно-мышечной систем. Это поможет врачам обнаруживать патологию органов на ранней стадии заболевания.

В столице Татарстана также есть много различных больниц и госпиталей с различным медицинским оборудованием. Одним из самых известных мест в городе является клиника "Весна". В этом маммологическом центре занимаются выявлением окнологических заболеваний.