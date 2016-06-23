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Новый аппарат УЗИ за 4,9 миллиона рублей приобретен в Нижнем Тагиле по программе «Здоровье уральцев»
Сюжеты:
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Новый аппарат УЗИ за 4,9 миллиона рублей приобретен в Нижнем Тагиле по программе «Здоровье уральцев»

23 июня 2016, 16:15Здоровье и экология
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