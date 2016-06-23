Центр медицины катастроф Екатеринбурга на время отказался от авиатранспорта из-за падения вертолета

Напомним, всё случилось в 20:00. Вертолет начал взлетать, а затем, задев землю хвостом, упал близ больницы. Кроме пилота, которому понадобилась медпомощь, никто не пострадал.

Сообщается, что Центр медицины катастроф из-за данной аварии временно переходит на наземный транспорт. Продлится это на время расследования, пока причины и обстоятельства катастрофы не будут установлены.

В областном Министерстве здравоохранения прокомментировали инцидент:

Минздрав Свердловской области не располагает своим авиаотрядом – услуги предоставляет по результатам конкурса сторонняя организация с огромным опытом работы. Соответственно говорить об аварии вертолета Территориального центра медицины катастроф совсем некорректно. И самое главное – за всю историю существования санавиации не произошло ни одного инцидента! Да и вчера никто не пострадал сказал пресс-секретарь Константин Шестаков.