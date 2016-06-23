В Нижнем Тагиле тлеет торф в новом сквере в центре Вагонки (ФОТО)

Жители окрестных домов сообщают, что из-за тления им приходится переносить жару с закрытыми окнами, так как если их открыть, в жильё проникает запах дыма.

Как можно видеть на фотографиях, сделанных в начале 20-ых чисел июня, на газонах сквера встречаются чёрные проплешины разного размера. Где-то земля продолжала тлеть, несмотря на дожди, прошедшие в начале недели.

Из-за дыма в окрестностях постоянно пахнет гарью. Те газоны, что сгорели, выглядят как после бомбёжки. Те, которые не тлели, заросли травой. Не помню, косили ли её в этом году. Очевидно, что новому скверу нужно больше внимания властей рассказал житель Нижнего Тагила Пётр.

В Администрации Дзержинского района рассказали, что о проблеме тления торфа в сквере знают и будут её решать. Первые практические шаги будут предприняты на следующей неделе:

На следующей неделе в сквере начнут работу отряды мэра, а представители «УБТ-Сервис» привезут землю, которая будет смешана с почвой, где в настоящее время тлеет торф. Основные работы по благоустройству, согласно контракту, подрядчиком будут начаты 1 июля рассказали в отделе по работе с обращениями Администрации Дзержинского района.