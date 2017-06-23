Дожди и грозы обещают тагильчанам синоптики на ближайшие выходные
23 июня 2017, 17:45Здоровье и экология
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Синоптики Гидрометцентра Урала обещают жителям Нижнего Тагила дожди и грозы на ближайший уик-энд.
Сюжеты: Нижний Тагил
24-25 июня воздух прогреется до +18…+23 градусов. Ночью ожидается +15.
При этом погода будет дождливая, вероятны грозы с ветром до 16 м/с.
В ночь с 26 на 27 июня ожидается похолодание до +10…+12 градусов.
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