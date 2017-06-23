Хозяева двух собак в Екатеринбурге судятся после драки питомцев (ВИДЕО)

Собаке пришлось перенести несколько операций - в результате нападения пса у собаки была сломана челюсть. Однако операции успеха не принесли, собака с искривлённой нижней челюстью останется инвалидом. Истец в суде требует возместить расходы на операции.

В свою очередь, как сообщает Студия 41, ответчик уверен, что в драке жертва - стаффорд, а челюсть у хохлатой сломалась из-за недуга. Хозяйка пса-обидчика настаивает на медицинской экспертизе. Она уверена, что у миниатюрной собаки изначально были проблемы со здоровьем.