Сброс воды из водохранилищ ожидается в Нижнем Тагиле: участки в Песчаном и Евстюниха могут быть частично затоплены
23 июня 2017, 07:30Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле принимаются меры по недопущению наводнений. Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия, передает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, был увеличен сброс воды с водохранилищ - Нижнетагильского и Нижне-Выйского.
По сообщению администрации, возможно подтопление участков на прибрежной полосе посёлков Песчаный и Евстюниха.
Тагильчан просят уберечь своё имущество от воды. Обо все ухудшениях обстановки следует сообщать по номерам - 25-78-83, 25-78-92 и 41-76-77.
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