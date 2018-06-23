Тагильчане могут пройти бесплатный тест на ВИЧ с 26 по 29 июня

В центре города пункт экспресс-тестирования будет принимать посетителей 26 июня в помещении кинотеатра «Родина 3D». Время с 16:00 до 19:00.



Также любой желающий может сдать анализ на территории у вокзала 27 июня. График работы – с 16:00 до 19:00.



28 июня посетить бесплатную акцию могут жители ГГМ: в помещении ТРЦ «Кит» за ресторанами Baskin Robins и Subway.



29 июня на тестирование приглашаются жители Вагонки. Пункт тестирования будет работать в помещении торгового центра «Гороскоп» с 16:00 до 19:00.



Специалисты уверяют, что тестирование безболезненно, безопасно и оперативно. Так, результат сообщают уже через 15 минут после сдачи анализа. Это высокоточный тест – 99,8% достоверности.