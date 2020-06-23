Госпиталь им. Тетюхина в Нижнем Тагиле начал проводить операции по федеральным квотам

В этом году учреждение впервые получило квоты на эндопротезирование. Одна из прооперированных пациенток рассказала, что обратилась с болью в ногах к врачу два года назад. Ее поставили в очередь на операцию, но очередь не двигалась, ей предложили поехать в Нижний Тагил и она согласилась. Другая пациентка отметила, что ждала операции четыре года.