Косметика: красота и здоровье

Новые средства для ухода появляются с завидной регулярностью. В связи с этим возникает вопрос — для чего это нужно и как все это использовать? В интернет-сервисе apteka.ru есть косметика для любого направления и каждого человека.

Прежде всего, обратим внимание на то, что в летний период коже требуется особенный уход, а также защита. Кожа каждого человека, независимо от возраста, подвержена воздействию ультрафиолетового излучения. В частности, повреждается дерма — коллаген начинает деградировать и нарушается синтез эластана.

Защиту и восстановление кожи обеспечивают специальные солнцезащитные средства, которые можно найти в специальном разделе интернет-сервиса apteka.ru. Они обладают рядом особенностей и областей применения: для тела, лица, зоны декольте, губ и волос. Также можно подобрать средства для детей любого возраста. Помните, что летняя защита заключается не только в нанесении крема перед тем, как принять солнечную ванну. Уход необходим и после нее. Для этого на сайте есть средства с различной степенью защиты.

Если говорить о средствах, которые предназначены не для конкретного времени года, то вы можете посетить раздел сервиса, где представлена вся косметика по направлениям для различных частей тела или решения конкретных проблем. Средства помогут восстановить кожу, увлажнить ее, очистить, снять напряжение и даже омолодить и подтянуть.

Коже под одеждой тоже требуется уход. Для этого существуют различные средства для тела. Если вы хотите улучшить текстуру и тон кожи, то внимательно изучите этикетку. В составе выбранного средства должна присутствовать молочная, гликолевая, салициловая кислоты, а также ретинол, способствующий усилению регенерации.

При выборе гелей и кремов для лица, ориентируйтесь на свой тип кожи. Учтите и ее чувствительность, чтобы не перестараться с пилингами. Если роговой слой будет слишком тонкий, то кожа останется без защиты и изменится ее микрофлора. Это может привести к появлению воспалений и пигментации.

Обратите внимание и на косметику для детей. Натуральные компоненты в составе, обеспечат защитой кожу ребенка с самого рождения и создадут основу коже в будущем.

Отдельно стоит выделить косметику для мужчин. Регулярно они подвергают кожу агрессивному воздействию из-за бритья. Вопреки расхожему мнению, мужская кожа более хрупкая, нежели женская. Не щадящий уход или его полное отсутствие приводит к частому врастанию волос, воспалениям, сухости и шелушениям. Обеспечить кожу защитой помогут средства из раздела «Все для бритья» на сайте apteka.ru.