На свердловский комбинат из Германии вновь отправлен груз с ядерными отходами

Грузовой состав, состоящий из 12 вагонов выдвинулся из немецкого города Гронау, где располагается завод Urenco по обогащению урана. Отходы, которые получаются при обогащении при производстве топлива для АЭС, были отправлены на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске. Когда именно состав окажется в России, не уточняется.

Кроме того, по данным экологов, часть контейнеров была отправлена на грузовиках в Амстердам. Там они будут погружены на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Петербургом.

По оценкам «Экозащиты», в Россию было завезено больше трех тысяч тонн ядерных отходов. Последний груз прибыл 15 июня. В нем было 600 тонн отходов.