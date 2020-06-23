В Нижнем Тагиле число зараженных COVID-19 превысило 470 человек
Сегодня, 13:32Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По последним данным оперштаба Свердловской области, за прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано еще девять новых случаев заражения коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в городе составило 474 человека.
Всего по области за прошедшие сутки зарегистрировали 182 случая COVID-19. Общее количество по региону составляет 11,3 тысячи заражений.
Напоминаем, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Который продлится до 29 июня включительно.
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