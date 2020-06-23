В Нижнем Тагиле за две недели УГМС вновь не зафиксировало загрязнений воздуха
По данным ФБГУ «Уральское УГМС», в Нижнем Тагиле за период с 11 по 23 июня не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Несмотря на жалобы жителей города, УГМС по-прежнему продолжает утверждать, что в воздухе нет превышения концентрации загрязнения. С 8 июня тагильчане начали жаловаться на запах от предприятий. Однако за 8-9 и 10–11 июня превышения ПДК загрязняющих веществ зафиксировано не было.
TagilCity.ru 11 июня отправило запрос в Росгидромет с целью узнать результаты проводимых исследований за 8 июня. Однако ответ до сих пор не поступил. А последние данные исследований на сайте ведомства публиковались несколько месяцев назад.
Последнее выявленное превышение приходится на 4–5 июня. Тогда в воздухе был зафиксирован низкий уровень загрязнения формальдегидом на уровне 1,1 ПДК. Кроме того, в феврале 2020 года было зафиксировано превышение ПДК бензапирена, для которого составляется только среднемесячный отчет. Однако последний раз он был опубликован в феврале 2020 года. Отсутствуют свежие данные и по сей день.