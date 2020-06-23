В Нижнем Тагиле за две недели УГМС вновь не зафиксировало загрязнений воздуха

Несмотря на жалобы жителей города, УГМС по-прежнему продолжает утверждать, что в воздухе нет превышения концентрации загрязнения. С 8 июня тагильчане начали жаловаться на запах от предприятий. Однако за 8-9 и 10–11 июня превышения ПДК загрязняющих веществ зафиксировано не было.

TagilCity.ru 11 июня отправило запрос в Росгидромет с целью узнать результаты проводимых исследований за 8 июня. Однако ответ до сих пор не поступил. А последние данные исследований на сайте ведомства публиковались несколько месяцев назад.