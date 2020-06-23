В России число заболевших COVID-19 достигло почти 600 тысяч человек
23 июня, 12:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано еще 7 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 субъектах страны.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в стране выявлено 599 705 случаев заболевания во всех регионах России.
По выздоровлению за последние сутки выписано 12 013 пациентов. Общее число вылечившихся от новой инфекции пациентов составило 356 429 человек.
Смертность по итогу прошедшего дня составила 153 заболевших. Всего по России не смогли побороть болезнь 8 359 граждан.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,5 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавирусной инфекции. За последние сутки проведены 233 тысячи тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом остаются 309 тысяч больных.
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