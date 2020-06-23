В свердловском оперштабе объяснили, как в обсерваторы попадают здоровые люди

Если первичный тест заставляет медиков подозревать у человека заражение коронавирусом, во второй раз пробы исследует лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Екатеринбурге, наделенная статусом референс-центра. Только при получении второго положительного результата случай может быть подтвержден. В штабе рассказали, что это связно с тем, что предварительные тесты могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. При этом решение об изоляции человека с подозрением на коронавирус — логичная и объяснимая мера обеспечения безопасности и противодействия распространению инфекции.