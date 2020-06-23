В свердловском оперштабе объяснили, как в обсерваторы попадают здоровые люди
Житель Екатеринбурга рассказал, что его положили в обсерватор из-за положительного теста на коронавирус, но через несколько дней ему сказали, что тест не подтвердился. В оперативном штабе TagilCity.ru пояснили, что для постановки диагноза требуется двухуровневая проверка.
Если первичный тест заставляет медиков подозревать у человека заражение коронавирусом, во второй раз пробы исследует лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Екатеринбурге, наделенная статусом референс-центра. Только при получении второго положительного результата случай может быть подтвержден. В штабе рассказали, что это связно с тем, что предварительные тесты могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. При этом решение об изоляции человека с подозрением на коронавирус — логичная и объяснимая мера обеспечения безопасности и противодействия распространению инфекции.
Сегодня группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» сообщила, что из-за путаницы с результатами анализов в обсерватор к больным коронавирусом положили здорового человека. 16 июня мужчине позвонили с работы и сказали, что у него подтвердился коронавирус. Он согласился отправиться в обсерватор, однако 21 июня ему сообщили, что диагноз не подтвердился.