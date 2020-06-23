В Свердловской области от COVD-19 скончались еще четыре пациента
Сегодня, 14:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Как сообщает оперативный штаб региона, по последним данным в Свердловской области от коронавируса скончались еще четыре уральца.
Сюжеты: Коронавирус
Всего не смогли побороть коронавирусную инфекцию 75 жителей региона.
За последние сутки на Урале выявили еще 182 новых случая COVD-19. Нарастающим итогом зафиксировано 11,3 тысяч заражений.
Выписали по выздоровлению за сутки 406 пациентов. Общая сумма победивших коронавирус составила почти шесть тысяч человек.
Напоминаем, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции, который был продлен губернатором до 29 июня.
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