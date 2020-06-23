В Свердловской области от коронавируса вылечились больше половины заболевших
За прошедшие сутки в свердловской области зарегистрировано еще 182 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативных штаб региона.
Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов.
Нарастающим итогом заболевание коронавирусной инфекцией достигло 11 311 случаев.
118 госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии, из которых 48 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число пациентов, чье состояние оценивается как среднее, составило 737.
По выздоровлению за прошедшие сутки выписано 406 человек, общее число выздоровевших составляет 5972 пациента.
Напоминаем, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Губернатор региона продлил его до 29 июня.