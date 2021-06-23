Администрация ГГО устранит свалки на берегу реки Вилюй после проверки прокуратуры

В поселке Вилюй в Горноуральском городском округе под Нижним Тагилом на территории берега реки Вилюй в нескольких местах был разбросан мусор. Также у объекта не была определена водоохранная зона — на местности отсутствовали информирующие знаки.
После публикации TagilCity.ru Нижнетагильская природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провела обследование водоохранной зоны реки Вилюй.
В ходе проверки выявлен ряд несанкционированных мест размещения отходов. В связи с изложенным прокурором подготовлено исковое заявление о возложении на администрацию ГГО обязанности ликвидировать свалки отходов,сообщил TagilCity.ru и.о. Нижнетагильского природоохранного прокурора Денис Желябовский.
Напомним, в водоохранной зоне реки Вилюй, которая не обозначена информирующими знаками, была обнаружена свалка. На берег реки отдыхающие выбрасывали пустые бутылки из-под алкогольных напитков, целлофановые пакеты, банки из-под консервов. На территории берега оборудованы лавочки и обеденный стол для комфортного отдыха, но прибирать за собой гости не утруждались.