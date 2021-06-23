Администрация ГГО устранит свалки на берегу реки Вилюй после проверки прокуратуры

Администрация ГГО устранит свалки на берегу реки Вилюй после проверки прокуратуры
Администрация ГГО устранит свалки на берегу реки Вилюй после проверки прокуратуры
Сегодня, 09:15Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
После публикации TagilCity.ru Нижнетагильская природоохранная прокуратура обязала администрацию Горноуральского городского округа устранить свалки в водоохранной зоне реки Вилюй. Ранее на берегу водоема отдыхающие регулярно оставляли мусор.

В поселке Вилюй в Горноуральском городском округе под Нижним Тагилом на территории берега реки Вилюй в нескольких местах был разбросан мусор. Также у объекта не была определена водоохранная зона — на местности отсутствовали информирующие знаки.

После публикации TagilCity.ru Нижнетагильская природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провела обследование водоохранной зоны реки Вилюй.

В ходе проверки выявлен ряд несанкционированных мест размещения отходов. В связи с изложенным прокурором подготовлено исковое заявление о возложении на администрацию ГГО обязанности ликвидировать свалки отходов,сообщил TagilCity.ru и.о. Нижнетагильского природоохранного прокурора Денис Желябовский.

Напомним, в водоохранной зоне реки Вилюй, которая не обозначена информирующими знаками, была обнаружена свалка. На берег реки отдыхающие выбрасывали пустые бутылки из-под алкогольных напитков, целлофановые пакеты, банки из-под консервов. На территории берега оборудованы лавочки и обеденный стол для комфортного отдыха, но прибирать за собой гости не утруждались.

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