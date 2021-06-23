Администрация ГГО устранит свалки на берегу реки Вилюй после проверки прокуратуры

Напомним, в водоохранной зоне реки Вилюй, которая не обозначена информирующими знаками, была обнаружена свалка. На берег реки отдыхающие выбрасывали пустые бутылки из-под алкогольных напитков, целлофановые пакеты, банки из-под консервов. На территории берега оборудованы лавочки и обеденный стол для комфортного отдыха, но прибирать за собой гости не утруждались.