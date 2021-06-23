Куйвашев пообещал решить проблему обмеления озера под Сысертью

Куйвашев пообещал решить проблему обмеления озера под Сысертью
Куйвашев пообещал решить проблему обмеления озера под Сысертью
Сегодня, 19:36Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что спасение озера Щелкунское, пересыхающее из-за жаркой погоды, может войти в программу нацпроекта «Экология».

Для этого Куйвашев планирует договориться о привлечении федеральных средств на восстановление водоема. Об этом он заявил на своей личной станице в Instagram. Губернатор подчеркнул, что на Урале нет своего моря, поэтому каждый водоем является значимым.

Особенно те, где люди могут рыбачить или откуда берут воду для хозяйства. Поэтому и проблему озера Щелкун мы попытаемся решить,написал Куйвашев.

Напомним, эксперты в Свердловской области зафиксировали рекордное обмеление рек. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.

Материалы по теме:
Евгений Куйвашевжараспасениеозеро
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы