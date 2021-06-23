Впервые с января 2021 года в Тагиле выявлено более 50 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки — с 21 по 22 июня — в Нижнем Тагиле диагноз COVID-19 подтвердился у 52 жителей, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
В общей сложности коронавирусом заразились уже 6707 тагильчан.
В связи с ухудшением эпидобстановки в Нижнем Тагиле организуются дополнительные места для больных COVID-19 в городской больнице № 1.
По этой же причине в городе отменен общегородской выпускной, а День молодежи пройдет в онлайн-формате.
Напомним, коронавирус выявили у сотрудника лагеря «Звездный» под Нижним Тагилом во время подготовки к заезду второй смены. В связи с этим руководство детского лагеря приняло решение временно остановить работу оздоровительного комплекса.