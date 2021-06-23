Впервые с января 2021 года в Тагиле выявлено более 50 случаев COVID-19 за сутки

Впервые с января 2021 года в Тагиле выявлено более 50 случаев COVID-19 за сутки
Впервые с января 2021 года в Тагиле выявлено более 50 случаев COVID-19 за сутки
Сегодня, 12:06Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Впервые за почти полгода в Нижнем Тагиле суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил больше 50 человек. Общее количество выявленных случаев превысило 6,7 тысячи.

За минувшие сутки — с 21 по 22 июня — в Нижнем Тагиле диагноз COVID-19 подтвердился у 52 жителей, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

В общей сложности коронавирусом заразились уже 6707 тагильчан.

В связи с ухудшением эпидобстановки в Нижнем Тагиле организуются дополнительные места для больных COVID-19 в городской больнице № 1.

По этой же причине в городе отменен общегородской выпускной, а День молодежи пройдет в онлайн-формате.

Напомним, коронавирус выявили у сотрудника лагеря «Звездный» под Нижним Тагилом во время подготовки к заезду второй смены. В связи с этим руководство детского лагеря приняло решение временно остановить работу оздоровительного комплекса.

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