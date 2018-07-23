Около 10 млн рублей выделены на ливневую канализацию в Черноисточинске

Муниципальный контракт на проектирование ливневой канализации на берегу Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом заключен с ООО «Уралкомплект Наука», предприятие предложило выполнить работу за 9 млн 710 тыс. рублей.

Финансирование выделено из бюджета Свердловской области в рамках экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Проектирование ливневой канализации должно быть выполнено в течение 135 календарных дней с момента подписания контракта.