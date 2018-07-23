Около 10 млн рублей выделены на ливневую канализацию в Черноисточинске
Сегодня, 20:20Здоровье и экология
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В 2018 году в юго-восточной части поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом будет спроектирована ливневая канализация с очистными сооружениями. Начальная цена контракта составила 9,8 млн рублей.
Сюжеты: Пригород, Нижний ТагилИсточник: «Вечерние ведомости»
Муниципальный контракт на проектирование ливневой канализации на берегу Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом заключен с ООО «Уралкомплект Наука», предприятие предложило выполнить работу за 9 млн 710 тыс. рублей.
Финансирование выделено из бюджета Свердловской области в рамках экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Проектирование ливневой канализации должно быть выполнено в течение 135 календарных дней с момента подписания контракта.
Ливневая канализация защитит Черноисточинское водохранилище от поверхностных стоков с почвы поселка.
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