Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Около 10 млн рублей выделены на ливневую канализацию в Черноисточинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Vodohranilishche

Около 10 млн рублей выделены на ливневую канализацию в Черноисточинске

Сегодня, 20:20Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей