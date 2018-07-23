Высокая пожарная опасность действует в лесах Свердловской области с 23 по 25 июля
Сегодня, 18:20Здоровье и экология
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Из-за наступившей жаркой погоды существует высокая степень риска возгораний лесов в Свердловской области. Метеорологи и спасатели прогнозируют 4 класс горимости леса на территории региона со второй половины дня 23 июля до 25 июля.
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей Свердловской области о существовании высокой пожарной опасности. Леса региона подвержены возгоранию вследствие жаркой погоды. Специалисты прогнозируют 4 класс горимости. Экстренное предупреждение действует с 23 по 25 июля.
Спасатели предупреждают о том, что информацию о любых случаях возгорания лесостепной зоны следует сообщать по телефонам экстренных служб. Также в указанный период следует воздержаться от отжига травы и не разводить костры в лесах.
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