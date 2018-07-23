Высокая пожарная опасность действует в лесах Свердловской области с 23 по 25 июля

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей Свердловской области о существовании высокой пожарной опасности. Леса региона подвержены возгоранию вследствие жаркой погоды. Специалисты прогнозируют 4 класс горимости. Экстренное предупреждение действует с 23 по 25 июля.

Спасатели предупреждают о том, что информацию о любых случаях возгорания лесостепной зоны следует сообщать по телефонам экстренных служб. Также в указанный период следует воздержаться от отжига травы и не разводить костры в лесах.