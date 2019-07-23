В Свердловской области 72-летнему онкобольному провели сложную операцию

Житель Кушвы вел здоровый образ жизни и его ничего не беспокоило, о своем заболевании он узнал во время обследования в больнице Нижнего Тагила. Перед операцией медики провели ряд консилиумов, после сдачи пациентом всех анализов операция состоялась.