В Свердловской области 72-летнему онкобольному провели сложную операцию
Сегодня, 19:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской областной клинической больнице 72-летнему онкобольному медики мультидисциплинарной бригады провели сложную операцию по удалению пораженной опухолью почки и разросшегося от нее тромба, сообщает правительство региона.
Житель Кушвы вел здоровый образ жизни и его ничего не беспокоило, о своем заболевании он узнал во время обследования в больнице Нижнего Тагила. Перед операцией медики провели ряд консилиумов, после сдачи пациентом всех анализов операция состоялась.
Как сообщил руководитель урологической клиники больницы профессор Александр Зырянов, операция в своем роде уникальна, многое зависело от анестезиолога и трансфузиолога, операция прошла удачно. По прогнозам врачей, через две недели пациента можно будет выписывать.
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