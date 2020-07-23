«Ковидный» мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» занят больными почти на 70%

В региональном оперативном штабе изданию рассказали, что модуль рассчитанный на оказание помощи пациентам, имеющим среднюю и тяжелую форму течения заболевания. В общей сложности в госпитале оборудовано 50 реанимационных мобильных комплексов. Из них на данный момент занято 35.

Мобильный госпиталь был организован свердловскими властями еще весной, когда началась пандемия коронавируса. В конце апреля был заключен контракт с центром на 190 миллионов рублей. Ожидается, что после пандемии комплекс перевезут на территорию центра медицины катастроф и будут использовать в качестве резервного госпиталя для чрезвычайных ситуаций.