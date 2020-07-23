«Ковидный» мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» занят больными почти на 70%
Сегодня, 18:06Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» койки больными коронавирусом заполнены уже на 70%, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В региональном оперативном штабе изданию рассказали, что модуль рассчитанный на оказание помощи пациентам, имеющим среднюю и тяжелую форму течения заболевания. В общей сложности в госпитале оборудовано 50 реанимационных мобильных комплексов. Из них на данный момент занято 35.
Мобильный госпиталь был организован свердловскими властями еще весной, когда началась пандемия коронавируса. В конце апреля был заключен контракт с центром на 190 миллионов рублей. Ожидается, что после пандемии комплекс перевезут на территорию центра медицины катастроф и будут использовать в качестве резервного госпиталя для чрезвычайных ситуаций.
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