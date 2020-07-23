Свердловскими властями одобрен проект закона о поглощении горздрава Екатеринбурга

Как рассказали изданию в департаменте информационной политики власти одобрили проект закона «О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи». Это значит, что был запущен процесс передачи медицины в прямое подчинение региональному Минздраву.

Первым принятым решением по данному вопросу стала интеграция в информационную систему региона инфо-центра Екатеринбурга.

Противостоять распространению коронавируса и любой другой болезни проще, консолидировав усилия. Это важный шаг к объединению городской и областной систем здравоохранения, написал по этому поводу на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, это шаг к единству медицины с точки зрения подчиненности. Интеграция позволит избежать расхождения в базах данных, выстроить правильно маршрутизацию пациентов.