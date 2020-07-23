В рабочую группу по санэпидблагополучию населения не вошли санврачи и академики
В рабочую группу по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения вошли Яндекс.Еда, Ашан, Макдоналдс, Пепси-кола, Союз свиноводов и другие. При этом в списке не значится ни одной научной организации. Соответствующий список опубликован на сайте правительства РФ.
На сайте правительства появился специальный раздел, посвященный «регуляторной гильотине». В нем собраны рабочие группы по разным направлениям, в том числе и экологии. Задача каждой из них — проанализировать текущие требования законодательства и сформулировать новые.
Так, например, в разделе «Экология» рабочая группа состоит из золотодобытчиков, металлургов и нефтедобытчиков.
Как рассказал TagilCity.ru эколог из Нижнего Тагила Андрей Волегов, в состав таких групп должны входить научные сообщества, профильные институты, а также ученые и независимые эксперты.
В составе таких рабочих групп должны быть, на мой взгляд, в первую очередь, научные сотрудники с профильным опытом и эксперты независимые, имеющие большой опыт в своей работе по данным направлениям. А представителей предприятий брать в качестве консультантов, чтобы можно было выслушать их мнение, пожелания, их хотелки, и по возможности, и по мере необходимости и обоснованности их учесть, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.
По его мнению, в рабочую группу не должны входить промышленники, так как некоторые являются нарушителями законодательства и выплачивают высокие штрафы, а потому могут использовать это в собственных интересах.
Для них выгодно, чтобы требования были как можно меньше. Считаю, что должны войти профильные институты в первую очередь, именно научные. А тут получается у нас вошли специалисты по созданию этих выбросов и загрязнений, рассказал Андрей Волегов.