В Свердловской области с августа заработает единая цифровая система здравоохранения
Сегодня, 20:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 августа в Свердловской области начнет работу единая цифровая система здравоохранения. Информационно-аналитический центр Екатеринбурга встроят в областную информационную систему. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По словам главы региона, пандемия показала необходимость единой цифровой системы для лучшей организации работы врачей и маршрутизации больных. Куйвашев подчеркнул, что создание системы является важным шагом к объединению областной и городской систем здравоохранения.
Напомним, что Росздравнадзор провел проверку и выявил множество нарушений в оказании помощи больным коронавирусом, в частности, в использовании информационных систем в системе здравоохранения.
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