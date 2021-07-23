Куйвашев рассказал о судьбе пунктов вакцинации в ТЦ Свердловской области

Куйвашев рассказал о судьбе пунктов вакцинации в ТЦ Свердловской области
Куйвашев рассказал о судьбе пунктов вакцинации в ТЦ Свердловской области
Сегодня, 20:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, отметил, что прививочные пункты в торговых центрах будут работать дольше и эффективнее.

Одна из подписчиц рассказала губернатору, что прививаться в мобильных пунктах региона гораздо проще, чем идти в поликлинику, но отметила, что часы их работы не всегда удобны и попросила главу увеличить время их работ.

На этот вопрос Евгений Куйвашев ответил, что в настоящее время к бригадам, работающим в ТРЦ присоединилось семь фельдшеров, волонтёры и студенты-медики. Также добровольцы помогают организовать процесс и оперативно вносят данные о вакцинации в федеральный резерв.

По словам губернатора, данная мера поможет увеличить время работы мобильных пунктов.

Напомним, что Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил на акции «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с движением #МЫВМЕСТЕ. Министр ответил на вопросы зрителей и рассказал о важности медицинского просвещения.

Сюжеты:
Коронавирус
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