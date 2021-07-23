Новый рекорд по смертности от коронавируса зарегистрирован в Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале за сутки умер 21 пациент с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Это рекордное количество за весь период пандемии.

В период с 22 по 23 июля в больницах региона умер 21 пациент с коронавирусной инфекцией.Таким образом, общее количество летальных случаев — 4 205, сообщает областной оперштаб. За прошедшие сутки в Свердловской выявлено 492 новых случая заражения. В Екатеринбурге заболели 158 человек. При этом 732 пациента находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, 442 — в реанимационных отделениях, 366 — на аппаратах ИВЛ. Выписано за сутки 458 человек, всего выздоровело 96 263 жителя региона. В общей сложности за весь период пандемии коронавирус зарегистрирован у 103 445 свердловчан. В стране в период с 22 по 23 июля выявлено 23 811 случаев заболевания коронавирусом, умерли еще 795 человек. В общей сложности скончались 152 296 россиян. Напомним, накануне, 22 июля, в Свердловской области обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Больше всего заболевших было зарегистрировано в столице Среднего Урала — Екатеринбурге. Новый суточный рекорд по заражению коронавирусом зарегистрирован на Среднем Урале

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