Новый рекорд по смертности от коронавируса зарегистрирован в Свердловской области

Новый рекорд по смертности от коронавируса зарегистрирован в Свердловской области
Новый рекорд по смертности от коронавируса зарегистрирован в Свердловской области
Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: 1МI
За минувшие сутки на Среднем Урале за сутки умер 21 пациент с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Это рекордное количество за весь период пандемии.

В период с 22 по 23 июля в больницах региона умер 21 пациент с коронавирусной инфекцией.Таким образом, общее количество летальных случаев — 4 205, сообщает областной оперштаб.

За прошедшие сутки в Свердловской выявлено 492 новых случая заражения. В Екатеринбурге заболели 158 человек.

При этом 732 пациента находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, 442 — в реанимационных отделениях, 366 — на аппаратах ИВЛ.

Выписано за сутки 458 человек, всего выздоровело 96 263 жителя региона.

В общей сложности за весь период пандемии коронавирус зарегистрирован у 103 445 свердловчан.

В стране в период с 22 по 23 июля выявлено 23 811 случаев заболевания коронавирусом, умерли еще 795 человек. В общей сложности скончались 152 296 россиян.

Напомним, накануне, 22 июля, в Свердловской области обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Больше всего заболевших было зарегистрировано в столице Среднего Урала — Екатеринбурге.

Сюжеты:
Коронавирус
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