О причинах роста смертности в Свердловской области рассказал уральский эпидемиолог

О причинах роста смертности в Свердловской области рассказал уральский эпидемиолог
О причинах роста смертности в Свердловской области рассказал уральский эпидемиолог
Сегодня, 17:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Как считает уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, сегодняшний пик смертности — это не картина одного дня, потому что все жертвы коронавируса умерли в разное время. И можно ожидать, что смертность еще повысится, потому что у пациентов, которые «утяжеляются», этот процесс отсрочен.

По мнению врача, эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, антирекорд по смертности — это повод задуматься о своем здоровье. А для кого-то и пройти вакцинацию или уже ревакцинацию, в зависимости от состояния организма, сообщает Е1.

То, как изменился коронавирус, повлияло в целом на ситуацию со здравоохранением. У последних штаммов коронавируса более высокая заразность, более высокая вирусная концентрация. И это, несомненно, сказывается на большей тяжести течения заболевания и на летальных исходах,комментирует статистику по коронавирусу Александр Соловьев.

В Свердловской области 23 июля зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от COVID-19. По словам медика есть прямая взаимосвязь между тем, сколько было инфицированных людей несколько недель назад, и тем, что сейчас наблюдается с точки зрения летальности. В статистику летальные случаи попадают с некоторым опозданием, когда проведены все экспертизы, сделано заключение и так далее. Поэтому говорить, что люди умерли за один день, нельзя, просто они статистически попали в эту графу в один день.

На сайте одного из основных московских госпиталей, где главный врач проводит экскурсии, есть слоган: «Не нужно жертвовать своей жизнью, чтобы совершить экскурсию в реанимацию». Ведь по сути дела, все, кто отказывается пройти вакцинацию от COVID-19, сами себе заказывают путь в реанимацию,подчеркнул эпидемиолог.

По словам эксперта, сейчас ситуация в регионе стабилизировалась. Это видно не только по количеству новых случаев заболевания, но и по отсутствию активного увеличения коечного фонда.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале умер 21 пациент с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Это рекордное количество за весь период пандемии.

Сюжеты:
Коронавирус
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