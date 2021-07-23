Ограничивать работу ТЦ из-за COVID-19 в Свердловской области не планируется

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не намерен вводить дополнительные ограничения в работе торговых центров.
Основные меры профилактики по распростарению и борьбе с коронавирусной инфекцией, которые мы ввели в прошлом году, никто не отменял,напомнил в «Инстаграм» Евгений Куйвашев.
Министерству АПК и потребительского рынка главой региона поручено отработать вопрос с руководителями объектов по соблюдению установленных мер в борьбе с COVID-19. Дополнительно ограничивать работу торговых объектов пока не планируется.
В настоящее время важно соблюсти баланс — сохранить экономику в регионе и эпидбезопасность, так как прошлогодний опыт показал, насколько тяжело бизнес перенес те ограничения, которые применялись в начале пандемии, подчеркнул губернатор.
Напомним, о «коронавирусных» запретах мэр Екатеринбурга рассказывал в преддверии масштабных мероприятий после 30 июня 2021 года.