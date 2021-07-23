Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 июля

Во время текущих замеров, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. Вне эфира мы сделали 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, показатели диоксида азота были 0,1. Данный показатель не является превышением нормы ПДК (показатель 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).