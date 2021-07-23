Проблемы с урожаем в Свердловской области из-за засухи спрогнозировали синоптики

В Свердловской области от установленной нормы выпало 50% осадков. Сейчас ситуация улучшается, норма выпала за две декады июля 2021 года, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Также он добавил, что из-за дефицита осадков в этом году возможен неурожай.
Кроме того, в Челябинской области за двадцать дней июля выпало 45% осадков от нормы. В Курганской области за два месяца выпало всего 20% осадков.
Напомним, засушливая погода на Урале установилась с мая 2021 года. В Свердловской области соблюдается режим ЧС в 39 населённых пунктах. В Курганской области с 27 июля будет введён режим ЧС из-за засухи. В Челябинской области в данный момент подобные меры не принимают.