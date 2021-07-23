Проблемы с урожаем в Свердловской области из-за засухи спрогнозировали синоптики

Напомним, засушливая погода на Урале установилась с мая 2021 года. В Свердловской области соблюдается режим ЧС в 39 населённых пунктах. В Курганской области с 27 июля будет введён режим ЧС из-за засухи. В Челябинской области в данный момент подобные меры не принимают.