Проблемы с урожаем в Свердловской области из-за засухи спрогнозировали синоптики

Проблемы с урожаем в Свердловской области из-за засухи спрогнозировали синоптики
Проблемы с урожаем в Свердловской области из-за засухи спрогнозировали синоптики
Сегодня, 13:17Здоровье и экологияФото: 1МI
Из-за недостатка осадков установилась засуха, а также прогнозируется неурожай в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

В Свердловской области от установленной нормы выпало 50% осадков. Сейчас ситуация улучшается, норма выпала за две декады июля 2021 года, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Также он добавил, что из-за дефицита осадков в этом году возможен неурожай.

Кроме того, в Челябинской области за двадцать дней июля выпало 45% осадков от нормы. В Курганской области за два месяца выпало всего 20% осадков.

Напомним, засушливая погода на Урале установилась с мая 2021 года. В Свердловской области соблюдается режим ЧС в 39 населённых пунктах. В Курганской области с 27 июля будет введён режим ЧС из-за засухи. В Челябинской области в данный момент подобные меры не принимают.

Материалы по теме:
Свердловская областьпогодаУралГидрометцентрпрогнозы погодыосадкиурожайзасухарежим ЧС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы