Работников аптек принуждают ставить прививку от COVID-19 в Екатеринбурге

По словам одной из работниц, руководитель аптеки заставляет женщину поставить прививку или идти в неоплачиваемый отпуск. Об этом она рассказала изданию Ура.ру.
Фармацевт отметила, что ей пришлось привиться препаратом «Спутник V» и у неё поднялась температура. Однако, по словам женщины, ей пришлось выходить на работу.
В свердловском оперштабе никак не прокомментировали данную ситуацию.
Напомним, что 50 тысяч человек, записавшихся на прививку от коронавируса через госуслуги или в городских поликлиниках, ожидают своей очереди на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области.