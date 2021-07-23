Работников аптек принуждают ставить прививку от COVID-19 в Екатеринбурге

Работников аптек принуждают ставить прививку от COVID-19 в Екатеринбурге
Работников аптек принуждают ставить прививку от COVID-19 в Екатеринбурге
Сегодня, 23:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Фармацевтов в одной из аптек Екатеринбурга принуждают прививаться от коронавируса. За отказ угрожают отстранением от работы.

По словам одной из работниц, руководитель аптеки заставляет женщину поставить прививку или идти в неоплачиваемый отпуск. Об этом она рассказала изданию Ура.ру.

Фармацевт отметила, что ей пришлось привиться препаратом «Спутник V» и у неё поднялась температура. Однако, по словам женщины, ей пришлось выходить на работу.

В свердловском оперштабе никак не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, что 50 тысяч человек, записавшихся на прививку от коронавируса через госуслуги или в городских поликлиниках, ожидают своей очереди на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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