Рекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗ

Рекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗ
Рекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗ
Сегодня, 13:30Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Тагильский «Уралвагонзавод» ищет подрядчика для разработки проектной документации для рекультивации полигона жидких токсичных отходов в ГГО.

Сумма контракта составляет 7,6 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 1 января 2023 года. Они будут проведены по предписанию управления Роспотребнадзора от 27 декабря 2019 года. Договор будет заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства.

Проектная вместимость объекта — 54 тысячи кубометров отходов III–IV класса опасности и 75 кубометров I–II класса опасности. Границами проектирования являются производственная и административно-хозяйственная зоны полигона в пределах участка, расположенного в 900 метрах по направлению на север от СНТ № 3.

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01 января 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 августа 2021 года. Победитель будет определен 12 августа.

Напомним, 25 августа 2021 года в Нижнем Тагиле пройдут общественные слушания по ликвидации гидротехнических сооружений гидрозолоотвала теплоэлектроцентрали УВЗ. В 2012 году связи с переводом на другую технологию очистки эксплуатацию ГТС признали технически и экономически бессмысленной и оно было законсервировано.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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