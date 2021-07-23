Рекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗ

Напомним, 25 августа 2021 года в Нижнем Тагиле пройдут общественные слушания по ликвидации гидротехнических сооружений гидрозолоотвала теплоэлектроцентрали УВЗ. В 2012 году связи с переводом на другую технологию очистки эксплуатацию ГТС признали технически и экономически бессмысленной и оно было законсервировано.