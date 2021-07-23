Рекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗ

Сумма контракта составляет 7,6 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 1 января 2023 года. Они будут проведены по предписанию управления Роспотребнадзора от 27 декабря 2019 года. Договор будет заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства.
Проектная вместимость объекта — 54 тысячи кубометров отходов III–IV класса опасности и 75 кубометров I–II класса опасности. Границами проектирования являются производственная и административно-хозяйственная зоны полигона в пределах участка, расположенного в 900 метрах по направлению на север от СНТ № 3.
Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01 января 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 августа 2021 года. Победитель будет определен 12 августа.
Напомним, 25 августа 2021 года в Нижнем Тагиле пройдут общественные слушания по ликвидации гидротехнических сооружений гидрозолоотвала теплоэлектроцентрали УВЗ. В 2012 году связи с переводом на другую технологию очистки эксплуатацию ГТС признали технически и экономически бессмысленной и оно было законсервировано.