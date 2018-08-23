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250 обращений поступили в Роспотребнадзор Нижнего Тагила с начала 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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250 обращений поступили в Роспотребнадзор Нижнего Тагила с начала 2018 года

Вчера, 00:30Здоровье и экология
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