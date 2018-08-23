250 обращений поступили в Роспотребнадзор Нижнего Тагила с начала 2018 года
Вчера, 00:30Здоровье и экология
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Из поступивших от жителей Нижнего Тагила обращений в местный Роспотребнадзор следует, что чаще всего горожане жалуются на продукты питания. С начала 2018 года также стали появляться жалобы на табачные изделия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Больше всего жители Нижнего Тагила недовольны продуктами питания, продаваемыми на прилавках магазинов города. Чаще встречаются жалобы на истёкший срок годности или различия между ценами, указанными на прилавках и посчитанными на кассе.
Как сообщает «Тагил-ТВ», новыми в 2018 году стали жалобы на продажу табачных изделий вблизи образовательных учреждений, обращения по поводу страхования технических средств и неоговорённых страховок при заключении кредитных договоров в банках.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Специалисты Роспотребнадзора Нижнего Тагила отмечают, что жители города в наступившем году стали реже обращаться с жалобами.
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