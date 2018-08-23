Ремонт молочной кухни начался в детской поликлинике Нижнего Тагила
Сегодня, 20:50Здоровье и экология
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В здании детской городской поликлиники Нижнего Тагила на улице Карла Маркса, 36 начался ремонт молочной кухни. На данный момент готова кровля крыши, в планах замена пола, окон и проведение электромонтажных работ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полный капитальный ремонт здания детской городской поликлиники не производился с момента её открытия в 1937 году. В 2018 году было принято решение отремонтировать пункт выдачи молочной продукции.
Как сообщает «Тагил-ТВ», уже произведена замена кровли крыши, в ближайшее время рабочие заменят пол, окна, произведут электромонтажные и отделочные работы. Завершить ремонт молочной кухни планируется до начала отопительного сезона.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Напомним, что в конце мая молодые родители обратились в редакцию TagilCity.ru и рассказали о поразившем их состоянии пункта выдачи питания на Карла Маркса, 36. В пресс-службе детской поликлиники тогда отметили, что ремонт будет произведён до конца 3 квартала 2018 года.
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