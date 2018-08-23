Ремонт молочной кухни начался в детской поликлинике Нижнего Тагила

Полный капитальный ремонт здания детской городской поликлиники не производился с момента её открытия в 1937 году. В 2018 году было принято решение отремонтировать пункт выдачи молочной продукции.

Как сообщает «Тагил-ТВ», уже произведена замена кровли крыши, в ближайшее время рабочие заменят пол, окна, произведут электромонтажные и отделочные работы. Завершить ремонт молочной кухни планируется до начала отопительного сезона.

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